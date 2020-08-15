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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

47 مليون جنيه حصيلة عوائد التصالح فى مخالفات البناء بقنا

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:53 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
الشيماء زيدان
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قال الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، إن طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمحافظة وصلت إلى 44 ألف طلب، مشيرًا إلى أن أعداد المواطنين المقدمين على جدية التصالح وصل 6219 مواطن لسداد نسبة الرسوم.

وأضاف «عمر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم السبت، أن نسبة المسددين لـ 25% تصالح على مخالفات البناء وصلوا إلى أكثر من 20 ألف مواطن، والذين سددوا مبالغ وصلت إلى 47 مليون جنيه.

وأكمل: «منذ بداية إعلان جدية التصالح وفقًا لقرار رئيس الوزراء من منصف شهر يوليو وحتى الآن، يقدم المواطنين على جدية التصالح بالمخلفات»، مؤكدًا أن محافظة قنا تعمل على تذليل العقبات للمواطنين الجادين في تقديم المستندات المطلوبة منهم.

واستطرد: «لا يوجد في المحافظة مخالفات صارخة، أبرزها مخالفات خاصة بالإشرافات البنائية، ولا يوجد مخالفات خاصة بالبناء دون ترخيص أو البناء خارج الحيز العمراني».

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