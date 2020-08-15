الجيش الليبى يحبط هجومًا لـ«داعش»

تمكن الجيش الليبي من تصفية مجموعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، السبت، جنوبي البلاد خلال محاولتهم استهداف القوات المسلحة ومرافق نفطية.وقال مسئول عسكري من عمليات المنطقة الجنوبية بالقيادة العامة للجيش، إن مجموعة داعش التي تم القضاء عليها في بلدة غدوة كانت تخطط لمهاجمة مرافق نفطية مهمة في الجنوب، وفق صحيفة "المرصد" الليبية.وأكد الجيش الليبي تمسكه بالقضاء على الجماعات الإرهابية ومواجهة العدوان التركي، وسط مساع تركية لدعم عودة نشاط داعش في جنوب ليبيا لإرهاق الجيش الليبي.