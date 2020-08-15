أول تعليق من إكرامى الشحات على أزمة رمضان صبحى

علق كابتن إكرامي الشحات، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، على أزمة اللاعب رمضان صبحي والذي انتقل إلى نادي بيراميدز، مؤكدًا أنها تخص 3 أشخاص هو ونجله إكرامي ورمضان، مؤكدًا أنه لا يتابع السوشيال ميديا ولا يعرف ما يكتب عليها.وقال خلال لقائه في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية dmc: "السوشيال ميديا تحرك رؤساء أندية ومجالس إدارات وتحرك رؤساء حكومات وجمهوريات ويكتب فيها أشخاص صغيرة وفقا لأهوائهم وكذلك يوجد لجان إلكترونية تحركهم".وأضاف: "أمضيت في النادي الأهلي 50 عامًا سواء لاعب أو مدرب ولم تحدث مشكلة لا أنا ولا أحمد ابني الله يرحمه أو شريف، وليست لي علاقة بهذا الموضوع".وتابع: "نعود بالذاكرة للخلف بيقولوا إنني لي أدخل في أزمة رمضان صبحي، فقبل أربع سنوات عندما أراد رمضان صبحي الاحتراف وكان في عهد المهندس محمود طاهر، والذي أكن له كل احترام وحدث مفاوضات كثيرة جدًا إلى أن وصل إلى رقم كبير جدًا كان يريد أن يضيفه للنادي الأهلي، وأنا لم أتحدث في هذا الموضوع ولا تحدثت معه في هذا الأمر".واستطرد: "الأمر الثاني النادي الأهلي أراد رمضان صبحي في فترة الإعارة الأولى لمدة 6 أشهر، ولم يأخذ أحد رأيي ولم أتدخل فيه وكذلك الإعارة السنة وما بعدها وليس لي علاقة بتعاقداته، فاليوم كيف أتهاجم بسبب هذا الأمر".وتابع: "كل ما يقال في السوشيال ميديا والإعلام غير مظبوط وليست لي علاقة ببيان النادي الأهلي، وهما الآن في الساحل الشمالي ولا أتواصل معهم".وأكد أن عائلته تهاجم بأسلوب شرس وأكثر ما يضايقني أنهم يقولون إنني السبب ولا يجوز بعد هذا التاريخ والسن أن أهاجم بهذا الشكل.