4 محافظات تسجل هبوطًا حادًا في أعداد الوحدات السكنية المنفذة خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الشرقية سجلت أكبر تراجع فى أعداد الوحدات السكنية المنفذة مؤخرًا بنسبة لامست 80٪، بعد أن هبط عدد الوحدات المنفذة خلال 2018 - 2019 لـ 4.8 ألف وحدة مقابل 24 ألف وحدة خلال العام السابق عليه.كما سجلت أعداد الوحدات السكنية المنفذة بمحافظة المنوفية تراجعًا إلى حدود 19.2 ألف وحدة خلال عام 20182019 مقابل 68.6 ألف وحدة خلال العام السابق عليه، بنسبة انخفاض 71.9٪، كما انخفضت الوحدات بمحافظة البحيرة من 2432 وحدة لـ1080 وحدة بنسبة 55.6٪، والغربية من 9912 لـ 4625 وحدة بنسبة انخفاض 53.3٪.وأعلن جهاز الإحصاء تراجع إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة على مستوى الجمهورية إلى 281.2 ألف وحدة خلال عام 20182019، مقابل 326.2 ألف وحدة خلال العام السابق عليه، بنسبة انخفاض 13.8٪.