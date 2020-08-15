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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«محلية النواب»: توقف جميع أعمال الهدم بمجرد تقديم أوراق التصالح

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:01 م
الدكتور محمد عطية
الدكتور محمد عطية الفيومي
ياسمين عباس
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قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لجنة مخالفات البناء والتصالح بالمجلس، كان الهدف منها قياس الأثر التشريعي وهو ما يقوم به مجلس الإدارة المحلية لدراسة كل المعوقات، مؤكدًا أن القانون مدروس بشكل جيد من جميع الجوانب.

وأضاف الفيومي عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، اليوم، أن تصريحات بعض المسؤولين عن القانون كانت خطأ، ومنها أن المسؤول عن دفع التصالح صاحب المبني أم السكان، لافتًا إلى أن مقدم التصالح هو المسؤول عن تقديم الأوراق ودفع المبلغ.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن مقدم الطلب من الممكن أن يكون المشتري أو صاحب العقار أو اتحاد الملاك، موضحًا أن قانون التصالح مؤقت وليس أزليًا، حيث إنه بمجرد تقديم أوراق التصالح تتوقف جميع أعمال الهدم.

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