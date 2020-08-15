26 سبتمبر.. الحكم فى منح «الأسقفية» الشخصية الاعتبارية المستقلة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، حجز دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن منح الكنيسية الأسقفية الشخصية الاعتبارية المستقلة للحكم بجلسة 26 سبتمبر القادم.أقام الدعوى التي حملت رقم 19847 لسنة 72ق، يحيى عبدالمجيد المحامي وكيلًا عن المطران منير حنا أنيس، بصفته رئيس إقليم الإسكندرية الجديد ومطران أبروشية الكنيسية الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي.وقال عبدالمجيد في دعواه، بالرغم من تحقيق الكنيسة الأسقفية كل المقومات المادية والمعنوية وفقًا للقانون والدستور، يجب منح الشخصية الاعتبارية المستقلة للكنيسية الأسقفية وعدم تبعيتها لكنائس الطائفة الإنجيلية.وتابعت الدعوى، أن الكنيسة الأسقفية تمتلك كل مقومات الشخصية الاعتبارية قانونًا في مصر، وقد حرص الدستوري المصري لعام 2014 على أن تكون شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية.