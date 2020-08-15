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مصر

«التنسيق الحضارى»: عقار قصر النيل فقد مقومات تسجيله بعد الانهيار

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:45 م
المهندس محمد أبوسعدة
المهندس محمد أبوسعدة
آلاء حسن
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كشف المهندس محمد أبوسعدة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، عن أنه تم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار بشارع قصر النيل بعد إزالة الأنقاض، موضحًا أن هذا العقار مسجل لدى الجهاز، ولكن بعد انهياره يفقد مقومات تسجيله.

وأوضح أبوسعدة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه بعد معاينة العقار المنهار رقم 50 شارع قصر النيل من قبل اللجنة، لمعرفة سبب الانهيار، وهل بسبب مشكلة إنشائية أم بفعل فاعل، تقوم اللجنة بوضع تقرير عن العقار يتضمن حالته الإنشائية والسبب وراء الانهيار.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ 10 أشخاص من داخل العقار المنهار بشارع قصر النيل، التابع لقسم شرطة عابدين.

وأصيب شخصان آخران، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج، فيما تم إسعاف شخصين آخرين بمكان الحادث ولا يوجد متوفون.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بسلالم هيدروليكية لإنقاذ العالقين داخل العقار المنهار جزئيا بشارع القصر بمنطقة قصر النيل.

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