وزيرة التخطيط: مساران لمواجهة الزيادة السكانية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تسعى لمواجهة الزيادة السكانية على مسارين متوازيين هما العمل على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية من خلال تنفيذ حزمة مختلفة من برامج التدريب وبناء القدرات، والتوسع في الاستثمار في البشر، في إطار سعي الحكومة لتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي يشتمل عليه برنامج العمل للفترة 2018-2022.وأشارت السعيد، خلال تصريحات لها عبر تطبيق "الوزيرة تجيب" إلى وضع خطة لبناء الإنسان المصري بمفهومة الشامل، مع العمل في الوقت ذاته على ضبط معدلات النمو السكاني من خلال العديد من الآليات والبرامج في إطار الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030، والتركيز على زيادة الوعي وتصحيح الفكر والمفاهيم المغلوطة بشأن تنظيم عدد الأسرة.