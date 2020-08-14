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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بسنت شوقي: التمثيل مع المبدع محمد فراج شرف كبير

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:35 م
الفنانة الشابة بسنت
الفنانة الشابة بسنت شوقي
الشيماء زيدان
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تحدثت الفنانة الشابة بسنت شوقي، عن جوانب من حياتها الفنية والشخصية، وطبيعة علاقتها مع خطيبها الفنان محمد فراج، وأعمالها القادمة.

وقالت شوقي خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الجمعة، إن دخولها لمجال الفن كان مجازفة جريئة، حيث إنها تخرجت من الجامعة الأمريكية قسم إدارة أعمال، ورغم أن هذا المجال كان سيوفر لها مستقبلًا مرموقًا سيُدرّ عليها أموالًا وفيرة، إلا أنها اختارت مجال التمثيل وأخذت فيه دورات وشقت الطريق الصعب.

وتابعت: بدأت علاقتي مع الفنان محمد فراج منذ 5 سنوات، ولكن لم تكن معروفة إلا مؤخرًا، حتى أننا عندما قمنا بعمل أدوار مع بعضنا، وكان كل من يرانا يعتقد أننا "إخوات"، مضيفة: "يوجد الكثير من الاختلافات بيني وبينه، لكننا نصل إلى نقطة تفاهم تجعل الحياة بيننا هادئة".

وأكملت: "أنا الآن في مرحلة السبات، أدرس بعض الأدوار، ولم أقرر حتى الآن الالتحاق بدور جديد، خاصة بعد انتهاء الموسم الرمضاني وما كان فيه من تعب، مفيدة بأنها تتناقش مع خطيبها فراج في الأدوار التي ستقوم بها".

واستطردت: "لي الشرف في العمل مع الفنان الكبير محمد فراج، فهو ممثل معروف ومبدع وسيكون إضافة لي، ليس فقط لأنه خطيبي، ولكنه حقًا ممثل مبدع".

وواصلت: "لم أكن أنوي الحديث عن ظاهرة التحرش في الفترة الأخيرة، ولكن الرسائل التي كانت تأتي إلي أزعجتني، فقررت أن أتحدث في هذه القضية، حتى أن بعض الرجال لم يصدقوا ما نتعرض إليه معشر النساء من مواقف قاسية تؤثر علينا بشكل كبير".

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