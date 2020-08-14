«الدستور» تنشر آخر تسجيل صوتي للفنانة شويكار قبل رحيلها (فيديو)

تحدثت "الدستور"، مع الفنانة شويكار منذ ما يقرب من 3 أسابيع للاطمئنان على حالتها الصحية، وأكدت أنها تتواجد في المنزل بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.وقالت شويكار في المكالمة الهاتفية، إنها تتواجد في المنزل بشكل دائم، موجهة الشكر لـ"الدستور"، كمؤسسة صحفية كونها تواصلت معها.ورحلت شويكار منذ ساعات قليلة بعد صراع طويل مع المرض.وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن جنازة الراحلة شويكار سوف تتحرك غدًا السبت من مستشفى الصفا الطبي الذي توفيت به.