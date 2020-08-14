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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب برلماني بفتح تحقيق فى غرق معدية لنقل السيارات بالبحيرة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:47 م
غرق معدية لنقل السيارات
غرق معدية لنقل السيارات
عائشة حسن
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تقدم النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير النقل، لفتح تحقيق عاجل في واقعة غرق معدية لنقل السيارات والمواطنين في إحدى قرى البحيرة، وهو ما نتج عنه عدد من الضحايا، مشددا على ضرورة تقديم المتسببين عنها للمحاكمة.

وطالب الحكومة بفتح ملف المعديات المتهالكة وإصلاحها وأخذ توصيات البرلمان في هذا الشأن بعين الاعتبار، وكذلك تشديد الرقابة عليها وتوفير فرق إنقاذ بالقرب منها للتعامل السريع مع أي حادث.

وقال جون طلعت: هذه الأزمة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، خصوصا في ظل ما تعانيه هذه المعديات المنتشرة في عدد كبير من القرى على مستوى الجمهورية من التهالك بسبب طول فترة عملها، فضلا عن عدم تجديدها.

وأشار النائب إلى أن لجنة النقل بالبرلمان كان له دور في توجيه عدد من التوصيات لإعادة تهيئة هذه المعديات حرصا على سلامة المواطنين، إلا أن الحكومة لم تتعامل مع هذه التوصيات لتستمر الكارثة ويستمر سقوط الضحايا.

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