«ابتعدوا عن المأكولات الجاهزة».. نصائح مهمة بخصوص وجبات الأطفال

قالت الدكتورة أمل إسماعيل، خبيرة التغذية، إن الجبن من المأكولات المهمة للأطفال في وجبة العشاء، مطالبة الأسر بالاهتمام بوجبات الأطفال.وأضافت الدكتورة أمل إسماعيل، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن الأطفال الذين يمارسون الرياضة يجب أن نوفر لهم مأكولات صحية وسليمة بشكل يومي.وأشارت خبيرة التغذية، إلى أن الوجبات السليمة والصحية تمنع تكسير العضلات وتبني عضلات جديدة بالجسم، لافتة إلى أن المأكولات الجاهزة يجب الابتعاد عنها، لأنها تتسبب في مشكلات كثيرة للجسم، معقبة: "مش لازم نمنع خالص عن الأطفال المأكولات الجاهزة بس ممكن نجيبها في المناسبات فقط".