رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كريم محسن يتعاون مع «الشعيبي» فى أغنية جديدة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:41 م
كريم محسن
كريم محسن
حسن أمين
طباعة
كشف المطرب والملحن كريم محسن عن تعاونه مع المطرب السعودي بدر الشعيبي فى أغنية جديدة.

وقال "كريم"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه لحن أغنية للمطرب بدر الشعيبي، كلمات الشاعر الغنائي هاني صارو، توزيع موسيقي جلال الحمداوي.

فى سياق آخر، انتهى كريم محسن خلال الفترة الماضية من اختيار أغنيات ألبومه الغنائي الجديد، مشيرا إلى أنه استغل فترة توقف النشاط الفني بسبب انتشار فيروس كورونا في الاستقرار على أغنيات الألبوم.

وأضاف: من المقرر أن يضم 10 أغنيات، لحن 5 منها بنفسه، وسيتم تسجيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان كريم محسن قد طرح ألبومه الغنائي الأخير نهاية العام الماضي بعنوان "قابل بقى"، وضم الألبوم 12 أغنية وهي: "حبيبي أنا، والفرصة مش سعيدة، وتاتا تاتا، وفجأة اختفت، وعمري ليها، وشكرًا لخدماتك، وتعيش وتسيب، وغالي، وقابل بقى، وزعلان، ولسه حبيبي، وبستناك، ومبروك، وبلاش تتعشم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشييع جنازة سمير الإسكندرانى من «السيدة نفيسة».. والدفن فى المقطم

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس .. بوبة الأزهر AZHAR

الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

الصور

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

image description

افتتاح استاد الأهلى

image description

بدء فرز «الشيوخ» في الهرم

image description

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

طالع نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس فقط

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

آثار الحكيم خليفتى فى السينما وأجورنا كانت بسيطة.. الوجه الآخر لمديحة يسرى

«القاهرة بلد درجة رابعة وكرهت عبدالناصر».. اعترافات خطيرة لـ فاتن حمامة

نجم الساعة

«الدستور» تكشف أسرار ما جرى: ماذا فعل «ابن النادى» فى الأهلى؟

منوعات

رائد فضاء روسي يلتقط صورًا للشفق القطبي من الفضاء (صور)

تحذير أمريكي من الأقنعة المزودة بصمامات تهوية

العلماء يحلون لغز ظهور الأورام السرطانية

بلو جاكتس يقلب تأخره إلى فوز ويدرك التعادل مع لايتنينج فى الأدوار الإقصائية

مقالات الرأي
مدحت بشاى
"القديسة" و"الأيقونة " في وجداننا (2)
جلال حمام
«الجزيرة».. القناة التى فضح العالم أكاذيبها
مؤمن المحمدي
مكتبة الغلابة
د. محمد عفيفي
مصطفى كمال أتاتورك
المزيد

الثقافة

هيئة الكتاب تصدر «مسرح برناردشو» فى مئوية على الراعى

«الهزلي أستريكس» أشهر أعماله.. محطات في حياة الفرنسي رينيه جوسيني

«أوبرا القاهرة» تقدم عروضًا فنية على مسرح النافورة.. الأحد

«جاز ولايت ميوزيك» بقصر المانسترلى الأحد