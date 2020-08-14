كريم محسن يتعاون مع «الشعيبي» فى أغنية جديدة

كشف المطرب والملحن كريم محسن عن تعاونه مع المطرب السعودي بدر الشعيبي فى أغنية جديدة.وقال "كريم"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه لحن أغنية للمطرب بدر الشعيبي، كلمات الشاعر الغنائي هاني صارو، توزيع موسيقي جلال الحمداوي.فى سياق آخر، انتهى كريم محسن خلال الفترة الماضية من اختيار أغنيات ألبومه الغنائي الجديد، مشيرا إلى أنه استغل فترة توقف النشاط الفني بسبب انتشار فيروس كورونا في الاستقرار على أغنيات الألبوم.وأضاف: من المقرر أن يضم 10 أغنيات، لحن 5 منها بنفسه، وسيتم تسجيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.وكان كريم محسن قد طرح ألبومه الغنائي الأخير نهاية العام الماضي بعنوان "قابل بقى"، وضم الألبوم 12 أغنية وهي: "حبيبي أنا، والفرصة مش سعيدة، وتاتا تاتا، وفجأة اختفت، وعمري ليها، وشكرًا لخدماتك، وتعيش وتسيب، وغالي، وقابل بقى، وزعلان، ولسه حبيبي، وبستناك، ومبروك، وبلاش تتعشم".