موعد فتح باب تظلمات «الثانوية الأزهرية»

أعلن الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020، الأحد 16 أغسطس، ولمدة شهر تتنتهى فى 15 سبتمبر، وذلك بنفس ضوابط العام الماضى، حيث يستطيع الطالب التقدم بتظلمه فى 198 مركز وإدارة على مستوى الجمهورية.واعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، نتيجة الدور الأول لشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (العلمي والأدبي) والعلوم الإسلامية للعام الدراسي 2019-2020.وأعلن وكيل الأزهر، أن نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الأول للقسم العلمي بلغت 72.99% بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 64.84%، بنسبة نجاح عامة 67.66%، من إجمالي المتقدمين وعددهم 115443 طالبًا، حيث حضر منهم 113987 طالبًا، الناجح 77122، الدور الثانى 32969، وبلغت نسبة نجاح العلوم الإسلامية 100%.وكانت قد بلغت النسبة المئوية للنجاح العام الماضي 2018- 2019 (49.98)% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبي 41.78% أما القسم العلمي 67.78%.