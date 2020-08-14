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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزارة التخطيط تحتفل بذكرى رحيل طلعت حرب

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:14 ص
طلعت حرب
طلعت حرب
أميرة ممدوح
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تحتفل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الجمعة، بالذكرى الـ79 لرحيل طلعت حرب أبو الاقتصاد المصري مؤسس بنك مصر.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية- في بيان اليوم- إن نجاح طلعت حرب في تجربة إنشاء بنك مصر دعمها إيمان شعبي بقدرته على ربط القطاع المصرفي بالصناعي، مما أدى إلى ازدهار الإنتاج وزيادة الدخل القومي، وأعطى الدولة المزيد من القوة والمرونة في اتخاذ القرارات، موضحة أنه بعد 8 عقود من رحيله، تتابع الدولة المصرية مسيرتها الاقتصادية الناجحة، والتي مكنتها من العبور الآمن لأزمة فيروس كورونا.

ونشرت وزارة التخطيط عبر منصاتها الإلكترونية ورقة معلومات عن طلعت حرب جاء فيها أنه وُلد بمدينة القاهرة عام 1867 بالقاهرة، وتخرج في مدرسة الحقوق عام 1889، وهو اقتصادي ومفكر مصري، كان عضوًا بمجلس الشيوخ المصري، وهو مؤسس بنك مصر ومجموعة الشركات التابعة له.

قدم طلعت حرب عام 1911 رؤيته الفكرية عن كيفية التغيير، وذلك من خلال كتابه "علاج مصر الاقتصادي ومشروع بنك للمصريين"، وساهم في إنشاء "شركة التعاون المالي" بهدف الإقراض المالي للمصريين، واستطاع إقناع آلاف المصريين بالاكتتاب لإنشاء بنك مصر، ليبلغ ما اكتتبوا به ثمانين ألف جنيه، تمثل عشرين ألف سهم.

ونجح بالفعل في تأسيس "بنك مصر" عام 1920، كما قام طلعت حرب عام 1922 بإنشاء أول مطبعة مصرية برأس مال قدره 5 آلاف جنيه، وساهم في تأسيس العديد من الشركات العملاقة التي تحمل اسم مصر، مثل: شركة مصر للغزل والنسيج، ومصر للطيران، ومصر للتأمين، ومصر للمناجم والمحاجر، ومصر لصناعة وتكرير البترول، ومصر للسياحة واستديو مصر.
وزارة التخطيط تحتفل بذكرى رحيل طلعت حرب
وزارة التخطيط تحتفل بذكرى رحيل طلعت حرب

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