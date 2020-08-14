خبراء أمميون يطالبون بتحقيق مستقل وسريع حول انفجار بيروت

دعا خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان، إلى إجراء تحقيق مستقل وسريع في الانفجار المدمر الذي وقع في بيروت، الأسبوع الماضي.وأعرب الخبراء عن قلقهم مما أسموها ثقافة الإفلات من العقاب واللامسئولية السائدة في لبنان، وفقا لما نقلته العربية نت.وطلب فريق الخبراء المؤلف من 38 خبيرا، من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عقد اجتماع خاص في سبتمبر المقبل للنظر في حادث انفجار المرفأ، وأوضحوا أن صلاحيات التحقيق يجب أن تكون واسعة لكشف أي إخفاق منهجي من جانب السلطات والمؤسسات اللبنانية في مجال حماية حقوق الإنسان، مشددين على وجوب أن يراعي التحقيق عدم الكشف عن هويات الضحايا والشهود، وأن تعلن نتائجه على الملأ.وقدر بعض الاختصاصيين الخسائر المادية في العاصمة بأكثر من 15 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي خسائر انفجار مستودعات ميناء بيروت المؤمن عليها، بحسب مصادر في قطاع التأمين، نحو ثلاثة مليارات دولار، وهو ما يوازي الخسائر المؤمن عليها في انفجار بميناء تيانجين الصيني في 2015.وأسفر الانفجار الذى يعد الأكبر في تاريخ بيروت، عن مقتل 154 شخصا وتدمير قطاعا عريضا من المدينة، وأحدث هزات أرضية في أرجاء المنطقة.