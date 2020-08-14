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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: بيانات اختبارات لقاح كورونا سيتم نشرها قريبا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:35 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
أ ش أ
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أعلن ميخائيل موراشكو، وزير الصحة الروسي، أن بيانات الاختبارات قبل السريرية والسريرية للقاح الجديد "سبوتنيك ــ 5" ضد فيروس كورونا المستجد سيتم نشرها في المستقبل القريب.

وقال وزير الصحة الروسي، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة،"قريبا سيتم نشر الدراسات، ربما يوم الاثنين المقبل"، وحول الانتقادات الموجهة للقاح الجديد، قال "ترتبط حقيقة هذه الإشاعات بالحاجة لنشر معلومات إضافية عن اللقاح والأبحاث التي أُجريت للحصول عليه".

وتابع "موراشكو"، "الجميع لا يعلمون بأنه تم إطلاق اللقاح من مركز، سبق وقام بتصنيع 6 منتجات أخرى بنفس التكنولوجيا"، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار التجارب السريرية على اللقاح.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق تسجيل أول لقاح روسي ضد فيروس كورونا المستجد في العالم، معربا عن تطلعه لإطلاق الإنتاج الكمي للقاح ضد الفيروس في المستقبل القريب، كما أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف،أنه تلقى طلبات لشراء مليار جرعة من لقاح فيروس "كورونا" المستجد من أكثر من 20 دولة في العالم.

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