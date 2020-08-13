«المسلماني»: لبنان أصبح بقايا دولة

قال الكاتب والمفكر السياسي أحمد المسلماني، إن لبنان أصبح بقايا دولة، وحركات الإسلام السياسي الشيعي أثرت بالسلب وتسببت في تدهور الأوضاع.وأوضح «المسلماني»، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء اليوم، كيف أثرت حركات الإسلام السياسي الشيعي على الدولة اللبنانية، لافتا إلى أن مستقبل الأوضاع بعد انفجار مرفأ بيروت قد يتحول إذا استغل الشعب دعم المجتمع الدولي.وأشار إلى أن الأوضاع في لبنان كان يمكن حلها بالحوار السياسي، لكن الحكومة الحالية فشلت في ذلك، مفيدًا بأن لبنان يعاني حاليًا من عدم وجود توافق سياسي، بجانب الانهيار الاقتصادي.