شردى بعد مطالبة المدارس الخاصة بمصروفات الأوتوبيس: انتوا ملكوش كبير؟

تحدث الإعلامي محمد مصطفى شردي، حول ما تفعله المدارس الخاصة والدولية بمصر وما ترسله من إنذارات للأهالي بمبالغ كبيرة لمصروفات العام الدراسي قبل بدءه.وقال «شردي» خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» مساء اليوم: «بيطالبونا بدفع فلوس المدرسة من قبل ما ولادنا تحط رجلها في المدرسة في ظل جائحة كورونا، وبيقولوا هتدفع يعني هتدفع».وأضاف: «فيه مشكلة تانية مع المدارس الدولية، أمهات بتتكلم على جروبات مع بعض وبيشتكوا من أداء المدرسة، فالمدرسة قررت تعاقبهم بإرسال إنذارات وإيميلات بإنهم يسحبوا أوراق أطفالهم من المدرسة لأنهم تجرأوا وانتقدوا المدرسة بطريقة غير لائقة».وأكمل: «هو في إيه بالضبط؟ ماذا يحدث في قطاع المدارس الخاصة وطريقة تعاملها مع الناس؟ هو انتوا مش بتاخدوا فلوس؟ هو انتوا ملكوش كبير.. حان الوقت لتدخل الدولة معهم بشكل أكبر».