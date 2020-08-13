رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«لوقف التغوّل التركي».. فرنسا تكثف وجودها العسكري شرق المتوسط

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:08 م
إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
أبوزيد على
طباعة
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم أمس الأربعاء، أن باريس ستزيد وجودها العسكري في شرق المتوسط بسبب التهديدات التركية المتواصلة.

وكان ماكرون قد دعا تركيا إلى وقف أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها التي أدت إلى تصاعد حدة التوتر مع اليونان.

ونرصد لكم في هذا التقرير، تبعات تعزيز فرنسا قوتها العسكرية في البحر المتوسط لوقف المطامع التركية في المتوسط:-


- تهديد عسكري فرنسي

وصلت مقاتلتان فرنسيتان من طراز «رافال»، إضافة إلى طائرة دعم من طراز «سي - 130 إتش» وسفينتان حربيتان إلى شرق البحر المتوسط، بمثابة رسالة فرنسية موجهة إلى تركيا، للعدول عن خطواتها الاستفزازية في المتوسط.

وتعد خطوة إرسال 3 طائرات عسكرية من قبل فرنسا، رسالة واضحة إلى تركيا، وفقًا لما أوردته بوابة «defence-point» المتخصصة بالشؤون العسكرية والناطقة باليونانية.


- اليونان تشكر فرنسا

شكر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، فرنسا بحرارة اليوم الخميس، وذلك بعد تعزيز وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط لوقف الأعمال التركية، حيث تتعقب السفن الحربية اليونانية والتركية بعضها البعض عن قرب على خلفية محاولة تركية للتنقيب عن الطاقة في المياه التي تؤكد أثينا أنها ملك لها.


- أردوغان يتراجع ويدعو للحوار

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، إن الحل الوحيد في البحر المتوسط هو الحوار والمفاوضات، مشيرًا إلى أن «تركيا لا تلهث وراء مغامرة»، وذلك بعد التصعيد الفرنسي وتعزيز قوتها في المتوسط.


- نقطة التحول

ويأتي التوتر المتصاعد في أعقاب إرسال تركيا يوم الإثنين الماضي، سفينة أبحاث زلزالية ترافقها سفن حربية، إلى المياه بين جزيرة كريت اليونانية وقبرص للتنقيب عن احتياطيات الغاز والنفط البحرية المحتملة، بعد اكتشافات مماثلة في أجزاء أخرى من المنطقة، وقد تكون هذه الخطوة بمثابة نقطة تحول لوقف المطامع التركية، حيث أنها دفعت فرنسا للجوء إلى استخدام القوة لفض النزاع، وفقًا لإذاعة «دويتش فيلة» الألمانية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«القاهرة بلد درجة رابعة وكرهت عبدالناصر».. اعترافات خطيرة لـ فاتن حمامة

دخول.. رابط تطبيق بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية فور الاعتماد

ظهرت الآن نتيجة الثانوية الازهرية برقم الجلوس والرقم القومي

طالع نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس فقط

الصور

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

image description

افتتاح استاد الأهلى

image description

بدء فرز «الشيوخ» في الهرم

image description

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لمعرفة الدرجات

إنفوجراف

image description

محافظ بيروت: 10 مليارات دولار أضرارا اقتصادية إثر انفجار المرفأ

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

آثار الحكيم خليفتى فى السينما وأجورنا كانت بسيطة.. الوجه الآخر لمديحة يسرى

«القاهرة بلد درجة رابعة وكرهت عبدالناصر».. اعترافات خطيرة لـ فاتن حمامة

نجم الساعة

«الدستور» تكشف أسرار ما جرى: ماذا فعل «ابن النادى» فى الأهلى؟

منوعات

اكتشاف أسرع نجم على الإطلاق في مجرة درب التبانة

دراسة تكشف شلل الجهاز المناعي في حالات كورونا الشديدة

علماء بولندا يقترحون مادة لتخفيف نشاط الفيروس التاجي

دراسة: تناول المسكنات لا يزيد من خطر الوفاة بكورونا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مكتبة الغلابة
د. محمد عفيفي
مصطفى كمال أتاتورك
جمال طه
مصر تمد الخط الأحمر لتركيا إلى شرق المتوسط
مؤمن المحمدي
قناوى
المزيد

الثقافة

اليونسكو: سنقود حملة دولية لاستعادة وترميم تراث بيروت بعد انفجار المرفأ

«مشروع شيخ المعماريين».. عودة العمل فى قرية «القرنة» بعد توقف 5 سنوات

الجمعة توزيع جوائز «لولو ومورا» بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب (فيديو)

«مكتبة القاهرة» تعقد ندوة «تجارب أبنائنا من الكفاءات بالخارج»