سرقة «فيلا» رئيس اتحاد كرة اليد بأكتوبر

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف تفاصيل واقعة اقتحام وسرقة "فيلا" المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر.وتمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لفحصها ومناقشة شهود العيان للوصول إلى هوية الجناة وسرعة ضبطهم.كان قسم شرطة أول 6 أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغا من المهندس هشام نصر يفيد بأنه فور عودته رفقة أسرته من إجازة قصيرة من إحدى المدن الساحلية، اكتشف قيام مجهولين باقتحام "فيلته".وتبين سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى "الفيلا" محل البلاغ للمعاينة وحصر المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 8220 قسم أول 6 أكتوبر؛ وتولت النيابة العامة التحقيقات.