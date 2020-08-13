برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 وعقد الأزهر مؤتمرا صحفيا في الثانية ظهر اليوم، للإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية، تم بثه من خلال الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "تويتر"، "إنستجرام".





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