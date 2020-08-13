برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020
الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:57 م
أميرة العنانيطباعة
ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 حيث اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، ظهر اليوم، نتيجة الثانوية الأزهرية (للعام الدراسي 2019-2020) للقسم العلمي والأدبي والبعوث الإسلامية والعلوم الإسلامية.
تناول المؤتمر، كافة الأمور والتفاصيل المتعلقة بنتيجة الامتحانات والإعلان عن الأوائل ونسب النجاح لكل شعبة، تلاه إتاحة النتيجة لكل الطلاب على كلٍّ من الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر، والصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع "فيسبوك"، في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء.
ومن المقرر أن يعلن الأزهر الشريف عن نتيجة الشهادة الثانوية برقم الجلوس على الرابط التالي في تمام الخامسة والنصف مساءً:
http:www.azhar.egresults.
نتيجة الثانوية الأزهرية 2020وعقد الأزهر مؤتمرا صحفيا في الثانية ظهر اليوم، للإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية، تم بثه من خلال الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "تويتر"، "إنستجرام".
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تناول المؤتمر، كافة الأمور والتفاصيل المتعلقة بنتيجة الامتحانات والإعلان عن الأوائل ونسب النجاح لكل شعبة، تلاه إتاحة النتيجة لكل الطلاب على كلٍّ من الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر، والصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع "فيسبوك"، في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء.
ومن المقرر أن يعلن الأزهر الشريف عن نتيجة الشهادة الثانوية برقم الجلوس على الرابط التالي في تمام الخامسة والنصف مساءً:
http:www.azhar.egresults.