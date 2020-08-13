نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

في إطار البحث الكبير من قبل الطلاب لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020 يسعى طلاب هذه المرحلة إلى معرفة خطوات الاستعلام عن النتيجة بالدرجات الكاملة من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج حيث يكون الاعتماد الرسمي اليوم الخميس الموافق 13-8-2020.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

ويعلن الأزهر نتائج الصف الثالث الثانوي الأزهري 2020، على الرابط الرمي لموقع بوابة الأزهر للنتائج الإلكترونية، وعلى الصفحة الرسمية للأزهر على موقع السوشيال ميديا، حيث تتوفر النتائج في تمام الساعة 5:30 من يوم الخميس.





وكان شيخ الأزهر وجه التهنئة لحميع أوائل ثانوية الأزهر لهذا العام، وذلك عن طريق الاتصال الهاتفي بكل طالب لجميع الشعب الدراسية سواء "العلمية أو الأدبية أو الإسلامية"، على مستوى الجمهورية.

كيفية معرفة نتيجة الصف الثالث الثانوي 2020

في البداية فتح في البداية فتح موقع بوابة الأزهر الالكترونية 2020 والتي تعد هي المنصة الالكترونية الخاصة بجميع نتائج الأزهر.





- القيام بفتح قسم النتائج ووضع رقم الجلوس فى الخانة المخصصة برقم الجلوس، فيما قد يتطلب كتابة الرقم السري للطالب أو الطالبة، وأخيرا النقر على تم، فيما قد يرغب بعض الطلاب في طباعة النتيجة بعد رؤيتها على الشاشة.





الجدير ذكره هنا أن العدد الكلي للجان امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري بلغت نحو 635 لجنة عامة على مستوى المحافظات المصرية، اشتملت على عددًا من اللجان الغير الأساسية الأخرى، وذلك من أجل تحقيق التباعد الاجتماعى للوقاية من فيروس كورونا الذي انتشر بشكل كبير في هذا التوقيت الذي كان يؤدي في طلاب هذه المرحلة الامتحانات، الأمر الذي جعل مؤسسة الأزهر والتربية والتعليم إلى توفير كافة الاجراءات الوقائية والتي تشتمل على الماسك الطبي وكذلك المطهرات، وقياس الحرارة قبل دخول مقرات اللجان التعليمية.





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