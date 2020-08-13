إصابة ممرضة شاركت فى عملية لوزير الجيش الإسرائيلي بكورونا

أعلن مستشفى "شيبا" الإسرائيلي تل أبيب، إصابة ممرضة شاركت في العملية التي أجراها بيني جانتس، وزير الجيش ورئيس الوزراء الإسرائيلي البديل، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وأوضحت المستشفى، في بيان، اليوم الخميس، أن الممرضة تم ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حسبما أذاعت القناة الـ12 في التليفزيون الإسرائيلي، في السياق ذاته، أكد مكتب"جانتس" أن الأخير لم يخالط الممرضة المصابة بشكل مباشر، وأنه لن يحتاج النقل للعزل الصحي.وأجرى وزير الجيش الإسرائيلي عملية جراحية في ظهره، أمس الأربعاء، على خلفية إصابته بانزلاق غضروفي منذ أن كان يؤدي خدمته العسكرية.وقال "جانتس"، فور إفاقته من التخدير، لسكرتير الحكومة الإسرائيلية، بأنه استعاد صلاحياته كوزير للجيش.