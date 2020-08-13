سفير مصر الأسبق ببيروت: لبنان يحتاج سلع غذائية ودعم وحلول خارجية

قال السفير محمد بدر الدين، سفير مصر الأسبق لدى بيروت، إن الخلل الاقتصادي في لبنان أصاب قطاعات كثيرة بالاقتصاد اللبناني، ما أدى إلى حدوث تراجع شديد في الإنتاج.وأضاف بدر الدين خلال تصريحات ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى المصرية، أن السياحة اللبنانية تراجعت نتيجة التراجع النسبي للأمن والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى بسبب سياسات الفصيل اللبناني المسلح.وأردف أن لبنان في حاجة إلى عدد كبير من السلع الغذائية، مشيرًا إلى تدهور قيمة العملة، وتزايد نسبة البطالة، موضحًا أن كل هذه الأمور بالإضافة إلى تأثر الاقتصاد العالمي بسبب أزمة كورونا ضاعفت الضغوط على الشعب اللبناني.وشدد على أن لبنان يحتاج إلى دعم وحلول خارجية، لافتًا إلى أن مصر تستطيع أن توفر هذا الدعم بسبب العلاقات الوثيقة التي تربطها بكل الطوائف اللبنانية.