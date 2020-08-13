تأجيل محاكمة ربة منزل وزوجها قتلا سيدة بمدينة نصر لـ22 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة ربة منزل وزوجها السائق، بتهمة قتل مواطنة ونجلتها لسرقة المشغولات لذهبية بمدينة نصر لـ22 أغسطس.صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.وتضمن أمر الإحالة قيام المتهمة "سوزان. م"، ربة منزل، بقتل المجني عليها "منى. م" عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدت العزم وبيتت النية لقتلها، وأعدت لذلك الغرض سلاحا أبيضا "سكينا"، وما إن ظفرت بها حتى سددت لها عدة طعنات استقرت في صدرها وبطنها باستخدام السلاح الأبيض.وأكد أمر الإحالة اقتران تلك الجناية بجناية أخرى في ذات الزمان والمكان، حيث قتلت المتهمة المجني عليها "آية.ع" ابنة السيدة، بأن سددت إليها عدة طعنات استقرت في ظهرها وبطنها باستخدام ذات السلاح، قاصدة من ذلك قتلها محدثة إصاباتها الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، بالإضافة إلى قيامها بسرقة المنقولات المبينة بالأوراق: المشغولات الذهبية جهاز لاب توب وهواتف محمولة، والمملوكة للمجني عليها، وكان ذلك من مسكنهما ليلا حال حملها السلاح.وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك المتهم الثاني، زوجها "سامح. ب"، سائق، في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بأن اتفق معها على ذلك وساعدها بأن نقلها بسيارته لمكان الحادث ثم غادر وأخذها عقب إتمامها جريمتها.