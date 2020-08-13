«حماية المستهلك» يحسم الأمر بشأن مصروفات أتوبيسات المدارس

قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن سداد مصروفات أتوبيسات المدارس في ظل عدم استكمال العام الدراسي، خدمة لم يتم الحصول عليها للمواطن خلال الفترة المحددة من العام الدراسي، ووفق قانون الجهاز وهو واضح وصريح، تعد خدمة انتقاصا وبالتالي يجب الحصول عليها من جديد أو رد قيمتها للمستهلك.وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجهاز سوف يصدر قراره المناسب في هذه القضية، مشيرا إلى أن أولياء الأمور سوف يحصلون على حقوقهم وفق قرار الجهاز.وأوضح سمير، أنه عقب صدور القرار من قبل جهاز حماية المستهلك سوف يتم الالتزام به من قبل جميع المدارس، مناشدا المواطنين بالتواصل مع الجهاز إذا لم تطبق أي مدرسة قرار الجهاز، وسوف يكون هناك غرامات على من يمتنع من المدارس وفقا للقانون.