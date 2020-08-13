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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
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افتتاح استاد الأهلى
الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:51 ص
افتتاح استاد الأهلي
تصوير\ احمد حسن
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