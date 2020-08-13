بـ94.6 مليار جنيه.. تنفيذ 281.3 ألف وحدة سكنية خلال عام

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة بلغ 281.3 ألف وحدة عام 20182019 باستثمارات قدرها 94.6 مليار جنيه مقابل 326.3 ألف وحدة عام 20172018 باستثمارات قدرها 106.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض فى الوحدات قدرها 13.8٪ والاستثمارات قدرها 11.5٪.وجاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الأولـى طبقا لنوعية البنـاء بعدد 151.7 ألف وحدة بنسبة قدرها 53.9% يليه الإسكان المتوسط بعدد 87.9 ألف وحدة بنسبة قدرها 31.3% ويليه الإسكان فوق المتوسط بعدد 33 ألف وحدة بنسبة قدرها 11.7%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 8.7 ًالاف وحدة بنسبة قدرها 3.1% من الإجمالي العام عام 20182019.ولفت جهاز الإحصاء إلى أنه تم تنفيذ 100.5 ألف وحدة بواسطة القطاع ( الحكومىالعام أعمال عام) عام 20182019 بنسبة 35.7% من الإجمالي العام مقابل 105.1 ألف وحدة عام 20172018 بنسبة انخفاض قدرها 4.3%.وجاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 83.6 ألف وحدة بنسبة 83.1% يليه الإسكان المتوسط بعدد 16.9 ألف وحدة بنسبة 16.8%، الإسكان فوق المتوسط بعدد 72 وحدة بنسبة 0.1% ثم منخفض التكاليف بعدد 10 وحدة بنسبة 0.01 % من إجمالي القطاعين.وجاءت محافظة الجيزة فى المرتبة الأولى بعدد 28.2 ألف وحدة بنسبة 28.1 % يليهـا محافظة القاهرة بعدد 27.2 ألف وحدة بنسبة 27.1% ومحافظة الإسماعيلية فى المرتبة الأخيرة بعدد 32 وحدة بنسبة 0.03% من إجمالى القطاعين.أما عن الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص، أظهر الإحصاء أنه تم تنفيذ 180.8 ألف وحدة عام 20182019 بنسبة 64.3% من الإجمالي العام مقابل 221.2ألف وحدة عام 20172018 بنسبة انخفاض قدرها 18.3 %.وجاء الإسكان المتوسط فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 71 ألف وحدة بنسبة 39.3% يلية الإسكان الإقتصادى بعدد 68.1 ألف وحدة بنسبة 37.7% ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 32.9 ألف وحدة بنسبة 18.2% ثم الإسكان الفاخر بعدد 8.7 ًالاف وحدة بنسبة 4.8% من إجمالى القطاع الخاص.وجاءت محافظة الإسماعلية فـى المرتبة الاولى بعدد 33.2 ألف وحدة بنسبة 18.4% يليها محافظة القاهرة بعدد 25.1ألف وحدة بنسبة 13.9% ومحافظة البحيرة فى المرتبة الأخيرة بعدد 772 وحدة بنسبة قدرها 0.4 % من إجمالي القطاع الخاص.وفيما يخص مشروع الإسكان الاجتماعى ( المليون وحدة )، بلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروع الإسكان الإجتماعى ( المليون وحدة ) 67.7 ألف وحدة عام 20182019 نفذ منها الجهاز المركزى للتعمير 1.9 ألف وحدة بنسبة 2.8٪، مديريات الإسكان 15.5 ألف وحدة بنسبة 22.9٪، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 50.3 ألف وحدة بنسبة 74.3٪، يأتى أكبر عدد وحدات منفذه بمحافظة الجيزة حيث بلغت 24.3 ألف وحدة بنسبة قدرها 35.8٪ وأقل عدد وحدات منفذة بمحافظة الإسماعيلية بعدد 32 وحــدة بنسبة 0.04٪ من الإجمالى.وبلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع إسكان دار مصر ( الإسكان المتوسط ) 14.5 ألف وحدة عام 2018 2019 وكان أكبر عدد وحدات منفذة بمدينة دمياط الجديدة حيث بلغ 3.4 ألف وحـدة بنسبة 23.5٪ وأقل عدد وحدات بمدينة برج العرب حيث بلغ 72 وحدة بنسبة 0.5٪ من الإجمالى.بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع سكن مصر ( الإسكان المتوسط ) 2064 وحدة بينما بلغ عدد الوحدات الجاري تنفيذها 64.7 ألف وحدة ويبلغ أكبر عدد وحدات جاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة 17.3 ألف وحدة بنسبة 26.7٪ وأقل وحدات بمدينة غرب قنا حيث يبلغ 720 وحدة بنسبة 1.1٪ من إجمالي الوحدات الجاري تنفيذها عام 20182019.بلغ إجمالي عدد الوحدات المنفذة تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة 5220 وحدة باستثمارات قدرها 9.8 مليار جنيه عام 20182019 منهم 4900 وحدة بالعاصمة الإدارية، 320 وحدة بمدينة العلمين الجديدة وجاري إنشاء وحدات بمدينة المنصورة الجديدة.