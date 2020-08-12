بالونات غزة تحرق 5000 دونم في مستوطنات الغلاف خلال 24 ساعة

التهمت نيران البالونات الحارقة، التي تُطلق من قطاع غزة المحاصر، نحو خمسة آلاف دونم، اليوم الأربعاء، داخل مستوطنات الغلاف.واشتعلت نيران بالونات غزة الحارقة في أراضي المحميات الطبيعية والمناطق الزراعية، فيما كان الحريق الرئيسي في مستوطنة "أوهنير"، ووصل من أطراف مستوطنة سديروت للمرة الأولى، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".وقصف سلاح الطيران بجيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، ضد مواقع تابعة لحركة حماس الفلسطينية داخل غزة، بدعوى الرد على استمرار إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف.وحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف مطلقي البالونات في إحدى هجماته ضد مواقع في شرق البريج، لكن خلية مطلقي البالونات نجت من التصفية.من جانبها، أعرب حماس إدانتها للقصف الإسرائيلي ضد غزة، مؤكدة أن قصف مواقع المقاومة بغزة هو استمرار لسياسية إسرائيل الإجرامية العدوانية.