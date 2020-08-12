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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الإبراشي مشيدًا بالمرأة المصرية: حطمت صورة الكسل الانتخابي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:39 م
الإبراشي
الإبراشي
رباب الأهواني
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قال الإعلامى وائل الإبراشى، إنه رغم المتاعب والمشقة التي تتكبدها السيدات الكبيرات في السن، إلا أنهن حرصن على النزول والإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس الشيوخ في صورة مشرفة، مؤكدًا على التزامهن بالإجراءات الصحية والطبية، وتابع: "السيدات في صدارة المشهد كما اعتدنا".

وأشاد "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، بمشاركة المرأة المصرية في انتخابات مجلس الشيوخ، قائلًا: "إن المرأة المصرية لها دور كبير وحيوي منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، ومشاركتها في انتخابات مجلس الشيوخ ستجعلها تحطم إرث الكسل الانتخابى القديم الذى اعتاد عليه المصريون في الاستحقاقات السياسية".

وشدد "الإبراشى"، على أهمية استكمال مؤسسات الدولة، خاصة أن الفلسفة الجديدة التي سيعمل على أساسها مجلس الشيوخ ستتمثل في أن يكون معمل مختبر للأبحاث والدراسات لكافة مشاكل المجتمع التي لم يتم التوصل إلى حل لها على مدى العقود الماضية.

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