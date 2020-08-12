بدء عمليات الفرز داخل لجان بني سويف (صور)

بدأت اللجان الانتخابية في بنى سويف عملية فرز الأصوات عقب إغلاق باب التصويت فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء.وانتهت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية، عقب غلق لجان الاقتراع في تمام التاسعة مساءً، وبدأت عملية فرز الأصوات لتحديد أسماء المنتخبين في المجلس.