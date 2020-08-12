طارق فهمي عن انتخابات الشيوخ: «رسالة للعالم في غاية الأهمية»

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن دلالة توقيت إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في الفترة الحالية يحمل رسالة في غاية الأهمية من مصر للعالم.وأوضح، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة "TeN"، أن استكمال مجلس الشيوخ رسالة لعدم انقطاع الحياة السياسية في مصر، في حين أن أكثر من 28 دولة أجلت الانتخابات، على رأسها مطالبة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتأجيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وأشار إلى أن الانتخابات الحالية تعطي رسالة للعالم، أن هناك فرصا استثمارية في مصر، وأنها دولة أمن واستقرار، وأن الاقتصاد المصري لديه معطيات كبيرة للتعافي رغم كورونا.وأكد أن انتخابات مجلس الشيوخ تعطي مصداقية لمصر على الرغم من أن دول الإقليم مضطرب بسبب موجة ثانية من عملية التغيرات السياسية وتحركات لمستشرقين يهود في الإقليم، بينما مصر الدولة المحورية الرئيسية المستقرة تجري انتخابات ولديها إمكانية للتطوير.واستطرد أن مجلس الشيوخ ليس بروفة لانتخابات مجلس النواب، المزمع إجراؤها نوفمبر 2020، وأن انتخابات مجلس الشيوخ تأتي في إطار إحياء المياه الراكدة في الحياة السياسية المصرية.وأعرب عن رفضه فكرة إنشاء الأحزاب بل إعادة تأهيلها، مع سحب ترخيص الأحزاب التي تحظى بثقة الناخب؛ وذلك لوجود مخاوف من تسلل بعض العناصر، بما يخل بالجوانب الأمنية.