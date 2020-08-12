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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
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مصر

تفاصيل نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٠ بدرجات المواد.. هنا رابط بوابة الأزهر للنتائج

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:18 م
الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
منة سالم
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ينتظر عدد كبير من الطلاب الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٠ بدرجات المواد وكذلك جميع التفاصيل المتعلقة بنتيجة الامتحانات، وأسماء أوائل الثانوية الأزهرية، ونسب النجاح لكل شعبة، ليتم إتاحة النتيجة عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر، والصفحة الرسمية للأزهر.

وأعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أنه من المقرر أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا الخميس لاعتماد النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، كما ينتظر أولياء الأمور النتيجة، بفارغ الصبر عبر رابط موقع بوابة الأزهر التعليمي.

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ومن المقرر أن تبدء امتحانات الدور الثاني في قطاع المعاهد الأزهرية يوم 12 سبتمبر المقبل، تمهيدًا لإعلان تنسيق القبول في جامعة الأزهر للعام الدراسي المقبل 2020-2021، الذي من المقرر أن ينطلق يوم 17 أكتوبر المقبل، وفقًا للاجراءات الاحترازية المقررة من وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٠ بدرجات المواد

وللحصول على النتيجة بدرجات المواد، عقب الإعلان عنها وفور طرحها، يتم تسجيل الدخول عبر بوابة الأزهر ثم إدخال اسم الطالب في الخانة المخصصة لذلك، وبعدها رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ووأدي طلاب الثانوية الامتحانات الأزهرية هذا العام بالتزامن مع انتشار وباء كورونا المستجد " كوفيد- 19" عالميًا، وقام الطلاب والمشرفين والمصححين بإتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالفيروس من خلال ارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان، وأيضًا المحافظة على المسافات الآمنة بين الطلاب داخل اللجنة الواحدة.

يشار إلى أن 50 ألف و602 طالب قاموا بأداء امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الحالي 2020 للقسم الأدبي، من بينهم 34 ألفا 633 طالبة.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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