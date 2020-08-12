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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة مواطن بأزمة قلبية أثناء الإدلاء بصوته في انتخابات «الشيوخ»

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:53 م
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
الغربية - حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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توفي مواطن يدعى «يوسف. ال»، ٥٦ سنة، مقيم بقرية شبرابيل في مركز السنطة بالغربية، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.

وتحرر محضر بالواقعة، ونقلت الجثة إلى المستشفى، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وأعلنت المحافظة، عن الانتهاء من تجهيز ٨ مراكز و٦٩٤ مقرًا انتخابيًا و٨٠٤ لجنة فرعية بإجمالي ٣٢٧ ألفا و٣٥٠ مواطنا.

وانطلق، أمس، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية، ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاض بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولا تقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10% من المقاعد.

وتعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية يوم 19 أغسطس الجاري.

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