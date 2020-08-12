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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ أسيوط: نسبة الإقبال على لجان انتخابات «الشيوخ» أفضل من الأمس

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:48 م
عصام سعد، محافظ أسيوط،
عصام سعد، محافظ أسيوط،
أحلام عبدالرحمن
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قال عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تفقد مدينتي أبنوب والفتح، عصر اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ تسير بشكل جيد للغاية، وسط سعادة من الناخبين رغم ارتفاع درجة حرارة الجو.

وأضاف المحافظ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، خلال التغطية الخاصة لانتخابات مجلس الشيوخ على قناة «صدى البلد»، أن نسبة الإقبال اليوم تتخطى أمس الثلاثاء بكثير، موجهًا الشكر للأجهزة الأمنية التي تتواجد بشكل مكثف لتوفير الأمن والأمان للناخبين، وللأجهزة التنفيذية التي اتخذت إجراءات وقائية عديدة ومازالت حتى الانتهاء من العملية الانتخابية.

وأكد أن هناك التزامًا كبيرًا من جانب المواطنين، وتوفير الكمامات لمن لا يرتديها، وأن القضاة يبذلون جهودًا كبيرة، موجهًا نداء لمن لم يدل بصوته حتى الآن للنزول؛ للمشاركة خاصة بعد هبوط درجة الحرارة مع غروب الشمس.

وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

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