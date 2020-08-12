إقبال كثيف من الناخبين على لجان «الشيوخ» بالمرج (صور)

شهدت اللجان الانتخابية بمدرسة الشيخ غريب بالمرج، إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الثاني والأخير.وشهدت اللجان الانتخابية إجراءات احترازية وتدابير وقائية لاستقبال ناخبي مجلس الشيوخ مثل قياس درجات الحرارة والتعقيم واستخدام ماكينة التعقيم في اليوم الثاني لتصويت المصريين في الداخل.كما شهد محيط مقرات اللجان الانتخابية بالمرج، انتشارًا أمنيًا مكثفًا وانتظام الخدمات بمحطيها، إلى جانب عمل سياج أمني بمسافات متباعدة أمام اللجان، بالإضافة إلى انتشار سيارات الإسعاف المجهزة للتعامل الفوري في حال الطوارئ.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.