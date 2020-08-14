ممثلو النقابات العمالية يشاركون في انتخابات مجلس الشيوخ



كما شارك الاتحاد المحلى للعمال فى الجيزة، والاتحاد المحلى فى أسيوط، وشركات البترول فى الوراق، فى هذا الاستحقاق الانتخابات، وتم تنظيم مشاركة هؤلاء العمال عن طريق الدفع بالعديد من العربات والأوتوبيسات، لنقل هؤلاء العمال من مواقع عملهم إلى لجان الانتخاب.

رصد مراقبو التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية مشاركة واسعة لممثلي النقابات العمالية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.ورصد مراقبو التحالف أنه على الرغم من أن القائمة الوطنية «من أجل مصر» خلت من مرشح لهم يتبنى مطالبهم، إلا أن العمال لم يقاطعوا الانتخابات بل على العكس.كما رصد مراقبو التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية مشاركة واسعة للنقابات العمالية ولجانها الفرعية والاتحادات العمالية المحلية، في انتخابات مجلس الشيوخ، التي بدأت أمس الثلاثاء وتنتهى مساء اليوم، حيث رصد التحالف أبرز النقابات العامة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، ومظاهر وكثافة هذه المشاركة.يُذكر أن النقابة العامة للكيماويات التي ضمّت (كفر الزيات للمبيدات بالبحيرة، شركة سيد للأدوية في الجيزة، الدلتا للأسمدة، العربية للدواء بحي الأميرية، اسكندرية للأدوية، أبوقير للأسمدة بالإسكندرية، النيل للأدوية، ممفيس)، شارك عمالها بكثافة بمختلف المحافظات والأحياء.يأتى هذا بالإضافة إلى عمال نقابة النقل البرى فى سوهاج، وعمال نقابة البنوك، وعمال نقابة الضرائب، وعمال نقابة التجاريين، وعمال نقابة السياحة، وكذلك عمال نقابة الغزل والنسيج.