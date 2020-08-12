زعيم الأغلبية البرلمانية يتفقد لجان الشيوخ بطنطا (فيديو)

تفقد رئيس ائتلاف دعم مصر ونائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية، الدكتور عبدالهادى القصبى، عددًا من اللجان الانتخابية بمسقط رأسه بمحافظة الغربية بمدينة طنطا، وسط حشد من العائلات والمواطنين من الشباب وكبار السن من الرجال والسيدات الذين حرصوا على المشاركة وكانوا فى استقباله بالزغاريد للإدلاء بأصواتهم الانتخابية.وتفقد "القصبي" عددًا من اللجان منها لجنة العنانية والقومية والسيد يوسف بمنطقة حى ثانٍ طنطا، ودار عدد من المناقشات مع عدد من المواطنين، وفى لفتة طيبة قام بتوزيع عدد من الكمامات عندما لاحظ وجود بعض المواطنين بدونها والأعلام مرددًا تحيا مصر.وأكد القصبى أن مجلس الشيوخ إضافة وثراء للحياة النيابية، ومن المتوقع أن يشهد هذا المجلس أداءً نيابيًا جديرًا بالمصريين، صرح بذلك أحمد قنديل المستشار الإعلامى للدكتور القصبى.