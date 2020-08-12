مطران الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه أدلى صباح اليوم الأربعاء الموافق ١٢ أغسطس، صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك بصوته، وذلك بالمعهد الأزهري بمدينة الفكرية.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه قد قدم صاحب النيافة الشكر لكل القائمين على العملية الانتخابية، معبرًا عن امتنانه لهذه الجهود.