محافظ مطروح: غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى في انتخابات الشيوخ

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية، ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخاب في المواعيد المقررة، وذلك فى اليوم الثانى والأخير لانتخابات مجلس الشيوخ.جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة والعميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد وممثلي كافة الجهات التنفيذية والأمنية المعنية.وأطمئن محافظ مطروح على انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أي معوقات، وبدء توافد الناخبين على اللجان مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكد من توافر كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، ورش وتعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت، ووضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين مع إلزام الناخبين بارتداء الكمامة الطبية حرصًا على سلامة الجميع.وأشار محافظ مطروح إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة وحتى نهاية العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات بالوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة الثمانية وكافة المديريات التي ستعمل على مدار اليوم لمتابعة سير العملية الانتخابية وإزالة أي معوقات.وتابع أن العملية الانتخابية بالمحافظة سارت فى يومها الأول بشكل طبيعي داخل اللجان، ولم تتلق الغرفة أي بلاغات أو تجاوزات مشيرًا إلى أنه تم دفع كافة الإمكانيات والتجهيزات لتوفير كافة الأجواء الانتخابية المناسبة للناخبين لأداء أصواتهم في سهولة ويسر.ودعا محافظ مطروح المواطنين بالمحافظة إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ لاستكمال مسيرة البناء والتنمية للوطن لافتًا إلى أن التصويت مستمر أمام المواطنين حتى الساعة التاسعة مساءً مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددًا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.