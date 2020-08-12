قوات الأمن تكثف من تواجدها بمحيط اللجان في الإسماعيلية

شهد محيط اللجان الانتخابية في محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ، تكثيفات أمنية مشددة للتصدي لحالات الشغب، وضبط الخارجين عن القانون، كما قامت قوات الحماية المدنية بتمشيط محيط اللجان.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.