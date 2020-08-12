لليوم الثانى.. انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ

بدأ منذ قليل، ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2020، داخل جمهورية مصر العربية، حيث تفتح اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين، للتصويت في تمام التاسعة صباحًا، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أكدت أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية تبدأ العمل في التاسعة صباحا.يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض "أساسي واحتياطي ومعاونة 120 ألف موظف.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتباراً من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الاثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتباراً من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.