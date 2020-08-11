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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«القومي للمرأة»: «ستات مصر شاركوا بقوة في انتخابات الشيوخ»

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:22 م
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
أحلام عبدالرحمن
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قالت أمل عبد المنعم مدير غرفة عمليات مجلس الشيوخ بالمركز القومي للمرأة، إن اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ، شهد مشاركة كبيرة من قبل السيدات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أنه من خلال غرفة العمليات المركزية والخط الساخن جرى رصد استعلام كبير من السيدات على اللجان الانتخابية.

وأوضحت أن المتابعين للانتخابات رصدوا تواجد السيدات بكثافة في اللجان الانتخابية، مضيفة: "ستات مصر قاطرة التنمية والتغيير الديمقراطي للدولة ولم يخذلوا بلدهم".

وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

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