كاتب صحفى: العشر سنوات المقبلة سنرى فيها مصر جديدة

قال الكاتب الصحفي أسامة سرايا، إن العشر سنوات المقبلة سنرى فيها مصر جديدة كليا، خاصة بعد استكمال مشاريع البنية التحتية.وأضاف خلال لقائه في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية TEN، أن الناخب أصابه تعب وإرهاق من كثرة الأحزاب، كما أن المجتمع أصابه التبلد وهو أمر طبيعي، نتيجة ما مر به من أحداث غير مسبوقة.ولفت إلى أن مَن يقودون البلاد لديهم رشد ووعي وسينهضون بمصر في القريب العاجل.