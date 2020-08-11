رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كاتب صحفى: العشر سنوات المقبلة سنرى فيها مصر جديدة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:41 م
الكاتب الصحفي أسامة
الكاتب الصحفي أسامة سرايا
سناء إسماعيل
طباعة
قال الكاتب الصحفي أسامة سرايا، إن العشر سنوات المقبلة سنرى فيها مصر جديدة كليا، خاصة بعد استكمال مشاريع البنية التحتية.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية TEN، أن الناخب أصابه تعب وإرهاق من كثرة الأحزاب، كما أن المجتمع أصابه التبلد وهو أمر طبيعي، نتيجة ما مر به من أحداث غير مسبوقة.

ولفت إلى أن مَن يقودون البلاد لديهم رشد ووعي وسينهضون بمصر في القريب العاجل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل العلاقة الغامضة بين نور الشريف ويوسف شاهين.. «قال له: إنت حمار»

40 جنيهًا انخفاضًا فى أسعار الذهب اليوم في مصر

موعد بداية العام الدراسي الجديد فى المدارس 2020- 2021

اشتباكات عنيفة فى إثيوبيا وسقوط عشرات القتلى والجرحى

الصور

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

image description

شريف إسماعيل يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة

image description

مشاركة الشباب في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة «طبري الحجاز» بمصر الجديدة

image description

اليوم الأول من انتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

مشاركة وحماية.. الكمامة نجم «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود موجة ثانية من كورونا

إصابة «اليوتيوبر» مى ماهر بجلطة فى الرئة

الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«تعاطيت حبوب هلوسة».. اعترافات نور الشريف عن أسوأ فترة فى حياته

شهادة حسين فهمي: «الستات كانوا بيمشوا ورايا ويعاكسوني»

فنان كبير مات مرتين.. تفاصيل اختيار «الأب تاجر المخدرات» في فيلم «الكيف»

عمرٌ من الصراعات والدمار.. هكذا بدأت الحياة المأسوية للبنانيين

نجم الساعة

انتهاء التصويت في اليوم الأول من انتخابات «الشيوخ»

منوعات

تنسيق المعاهد الحكومية 2020

قيمة غرامة انتخابات مجلس الشيوخ 2020

«هوكى الجليد» يعلن عدم تسجيل أى حالات إصابة بكورونا

الأوراق المطلوبة لعمل تظلم الثانوية العامة 2020

مقالات الرأي
منى رجب
شعب لبنان يريد لبنان جديدًا
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «٢-2»
ثروت الخرباوي
عصابة على بابا والأربعين إخوانى
ماجد حبته
اللقاح الروسى.. قلق مشروع
المزيد

الثقافة

«الثقافة» السورية تطلق مسابقة «البتاني» للقصة القصيرة

3 كتب جديدة لـ ليلى عبد المجيد فى مجال الإعلام

«ركن الياسمين» يناقش «العادات الذرية».. 20 أغسطس

100 عام مع «الشيوخ»: تاريخ نيابى حافل فى العمل السياسى المصرى