«تنسيقية الأحزاب»: لم نرصد أي مخالفات في انتخابات «الشيوخ»

قال خالد بدوي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس الشيوخ استحقاق دستوري يكمل الصورة التشريعية والدستورية لمؤسسات الدولة المصرية بعد 30 يونيو، مؤكدا أن العملية الانتخابية تشهد حالة انتظام في كل المقار، ولم يتم الإبلاغ عن أي شكاوي أو مخالفات.ولفت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في تغطية خاصة لقناة "صدى البلد" لانتخابات مجلس الشيوخ، إلى أن التنسيقية منصة سياسية شبابية متنوعة تضم أكثر من 27 حزبا سياسيا بالإضافة لأكثر من 19 شابا سياسيا، عقدوا غرفة عمليات، وأصبحت مراقبا للعملية الانتخابية معتمدا من الهيئة الوطنية للانتخابات.وأشار إلى أن التنسيقية قامت اليوم بتوزيع مواد التعقيم والتطهير وأدوات الوقاية من فيروس كورونا على الناخبين، كما قامت بمساعدة كبار السن على الإدلاء بأصواتهم بكل يسر.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.