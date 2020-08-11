فيبي فوزي تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ رفقة أسرتها

أدلت الإعلامية فيبي فوزي، مرشحة حزب الشعب الجمهوري بالإسماعيلية عن القائمة الوطنية من أجل مصر، بصوتها رفقة أسرتها في انتخابات مجلس الشيوخ.وأكدت فوزي أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى لاستكمال بناء مؤسسات الدولة، قائلة إن كل مواطن يحق له الانتخاب عليه التوجه لاختيار من يمثله في انتخابات مجلس الشيوخ مهما كانت اختياراته، لافتة إلى أن مجلس الشيوخ له دور كبير في الحياة السياسية والاقتصادية، فهو المسئول عن الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وكذلك إعداد مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإجراء معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وإعداد مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.