وكيل البرلمان يُدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

أدلى سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بصوته الانتخابي بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة زيدان سند حى الجنوب محافظة بورسعيد، وذلك في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.وناشد جموع المصريين ضرورة المشاركة فى الانتخابات والاستحقاقات الدستورية والنزول بشدة أمام اللجان الانتخابية لاختيار مرشحيهم في المحافظات للإعلاء بالحياة النيابية والسياسية بالدولة الحديثة.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.