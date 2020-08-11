رضوى وسلمى يشاركان والدتهما فى انتخابات «الشيوخ»

حرصت رضوى وسلمى مشاركة والدتهم أثناء الإدلاء بأصواتهما في انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة المرصد الإعدادية بنات بمنطقة المنشية وسط محافظة الإسكندرية.وقالت منى عبدالعزيز، والدة الفتاتين، إنهما يشاركانها دائمًا في عملية التصويت الانتخابي، حيث شاركت هي في جميع الاستحقاقات الانتخابية، في الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية ومجلس الشعب وأخيرًا الشيوخ.أضافت لـ«الدستور» أن التصويت الانتخابي حق على كل مواطن لكي يختار من يمثله، بجانب أن العملية الانتخابية هي دليل على الديمقراطية، وما وصلت إليه مصر خلال تلك الفترة.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.