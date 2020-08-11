زحام شديد على لجان مدرسة الوراق الابتدائية (صور)

شهدت مدرسة الوراق الابتدائية بمنطقة الوراق، التابعة لمحافظة الجيزة، زحامًا شديدًا من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020.وتوافد العديد من المواطنين على لجان مدرسة الوراق الابتدائية عقب انتهاء فترة الاستراحة في الرابعة مساءً، وشهد محيط المدرسة زحاما من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.